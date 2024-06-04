期間限定10/29で終了　ラルフローレン　メンズ　折りたたみ財布　ブラック

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❇こちらの商品は一旦、10/29で終了させていただきます。次回の出品予定は年明けの予定です。ラルフローレン メンズ 折りたたみ財布/ブラック写真や定期を入れるケースがついています。札入れの部分は2カ所に分かれています。開いた右側にカードが3枚入ります。ポロのロゴは銀色です。写真のオリジナルの化粧ケースをお付けします。❇カラーブラック❇サイズ折りたたんだ状態横 約11.5cm縦 約9cm幅 約2.3cm写真や定期入れ折りたたんだ状態横 約9.5cm縦 約7cm❇素材本革だと思います。❇備考革、特有のよれなどがあります。アメリカのアウトレットストアで購入しましたので完璧な状態ではないかも知れません。細かいことを気になされない方にご購入いただけますようお願い致します。