Charlie Borrow Belt Tan

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*コメント、購入する前に必ずプロフィール欄をご確認下さい。チャーリーボロウのベルト、ナチュラルカラー(タン)です。使用するにつれて色は濃くなっていきます。使用感や所々に擦れ、ややリベット周りの変色があります。状態は写真をご確認下さい。サイズ3(33インチ、約78-89cmまで対応)全長104cm幅2.5cm誤差はご了承下さい。あくまでも中古品である事をご了承頂ける方のみご購入下さい。なおすり替え防止のため返品はお断りしています。