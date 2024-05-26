エルメス　カシミアシルクマフラー

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商品詳細
2022春夏コレクション《アップサイド・ダウン》マフラーカシミア80%シルク20%無限に広がる「H」の文字をジャカード織りで浮かび上がらせたエレガントなマフラー。フランス製サイズ：45x180cmカラー:ピンク (写真1,2はエルメスオンライン のものです)国内正規店で購入しました。メンズの商品になりますが、男女問わずお使いいただけると思います。使用するつもりで購入しましたが、一度も使用しなかったので断捨離のため出品いたします。タグ、箱などの付属品はありません。
http://narcologia.ru/goods/reflector152464.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion37678.html
http://narcologia.ru/goods/conception254457.html
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