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エルメス　カシミアシルクマフラー
商品番号 I41794445572
商品名

エルメス　カシミアシルクマフラー
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 18,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022春夏コレクション《アップサイド・ダウン》マフラーカシミア80%シルク20%無限に広がる「H」の文字をジャカード織りで浮かび上がらせたエレガントなマフラー。フランス製サイズ：45x180cmカラー:ピンク　　　(写真1,2はエルメスオンライン　　　のものです)国内正規店で購入しました。メンズの商品になりますが、男女問わずお使いいただけると思います。使用するつもりで購入しましたが、一度も使用しなかったので断捨離のため出品いたします。タグ、箱などの付属品はありません。
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