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DAIRIKU リンガーTシャツ　M
商品番号 C50436884727
商品名

DAIRIKU リンガーTシャツ　M
ブランド名 ダイリク
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ　M着丈　64身幅　49肩幅　47袖丈　18コンディション数回使用。目立ったダメージございません。ダイリクの21awpalmstrimtee(パームストリムtシャツ)になります。リンガーTシャツの中でも色合いやデザインなど所々にヴィンテージ加工がを施されており、デニムと合わせるととてもカッコいいです。
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