DAIRIKU リンガーTシャツ　M

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商品詳細
サイズ M着丈 64身幅 49肩幅 47袖丈 18コンディション数回使用。目立ったダメージございません。ダイリクの21awpalmstrimtee(パームストリムtシャツ)になります。リンガーTシャツの中でも色合いやデザインなど所々にヴィンテージ加工がを施されており、デニムと合わせるととてもカッコいいです。
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