NIKE AIR MAX 1 ESSENTIAL 25.5cm

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NIKEAIRMAX1ESSENTIALナイキエアマックス1エッセンシャル■カラーブラック/ホワイト/ガム■サイズ(メンズ)25.5cm■品番537383-011■状態新品で購入し数シーズン履いてます。履き回してるので外観に目立つ傷などは無いです。中古ですので経年劣化はご了承下さい。＊箱無しになります。＊簡易梱包にて出荷いたします。製造から年数が経過しておりますので、劣化によりご使用の際に破損する可能性があります。着用し破損した場合、補償できません。ご購入後のクレーム・返品・交換は一切お受けできませんので予めご了承ください。自宅保管の中古品になります。ご理解いただけます方のみご購入検討ください。