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新品　ヴィヴィアンウエストウッド　ラウンドファスナー　クロコ　長財布　メンズ　茶
商品番号 U32431938005
商品名

新品　ヴィヴィアンウエストウッド　ラウンドファスナー　クロコ　長財布　メンズ　茶
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 8,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィヴィアンウエストウッド　　　　　クロコ　ラウンドジップ長財布■品番　　　VWK656■サイズ　　　　縦10×横19.5×マチ2.5(cm)※多少の誤差はお許しください■仕様　　　　ラウンドファスナー開閉　　　　札入れ×2ファスナー付き小銭入れ×1カード入れ×12その他ポケット×3■素材　　　　牛革■カラー　　　　茶■状態　　正規品　新品未使用　箱付き　　　　　※展示品・革製品の為、多少のスレ・　　　　　　コキズ等ございますがご了承下さい即購入OKです他にも出品しておりますのでよろしければご覧ください#VivienneWestwood#ヴィヴィアンウエストウッド#ヴィヴィアン#財布#長財布#クラッチバッグヴィヴィアンウエストウッドブランドオーブポーチバッグクラッチバッグ財布長財布二つ折り財布ロングウォレットウォレットラウンドジップラウンドファスナー小銭入れ札入れ折り財布パスケースポールスミス革小物革製品レディース女性婦人メンズ男性紳士プレゼントギフト記念日誕生日学生新卒卒業入学クリスマスバレンタインデーホワイトデー
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