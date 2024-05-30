☆新品未使用☆ダンヒル☆Dunhill☆長財布☆大人のお財布☆

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☆ブランド名：ダンヒル☆商品名：ダンヒルDunhill長財布☆サイズ：H約19×W約8.5×D約2センチ仕様/札入×2ファスナー小銭入×1カード×10ポケット×1☆付属品：専用箱、ギャランティカードDunhillイギリスを代表する高級ブランドになります。上質なレザーの質感溢れるスタイリッシュなデザイン。流行にとらわれないシルエットは末永く御愛用頂けます。ダンヒルらしい大人の魅力でいっぱいのお財布。大切な人への贈り物にも最適なおススメの商品です。※他にもお買得品を多く出品しているので是非ご覧下さい。ご質問や追加写真のご連絡も気軽にして頂ければと思います。宜しくお願い致します。