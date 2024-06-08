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《PaulSmith》ネクタイ　パープル　ストライプ　ジャガード
商品番号 K84607629130
商品名

《PaulSmith》ネクタイ　パープル　ストライプ　ジャガード
ブランド名 ポールスミスコレクション
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ラビットフットネクタイにて各種ネクタイのご用意があります！他の商品もぜひ！ご覧ください！《ブランド》PaulSmithcollectionポールスミスコレクション《アイテム》ブランド定番のストライプのネクタイになります！色味は薄めのパープルグレーに濃いめのパープルストライプになります！《商品状態》中古品になりますので、若干の使用感がありますが使用上はかなり分かりにくい部分なのですぐにお使い頂けるかと思います！気になる部分がありましたら、お伝えください。すぐに写真追加致します！《サイズ》大剣9cm小剣4cm《購入先》大手リユースショップここまで、ご覧いただきありがとうございます！ご検討の程、よろしくお願いいたします！ネクタイさまざまな柄をご用意しております！セット売り等もご対応出来ますので、下記ハッシュタグで検索お願いします！　#ラビットフットネクタイ
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