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【海外限定】ニューエラ NFL ラスベガスレイダース 9FORTY ゴールドロゴ
商品番号 B52252368109
商品名

【海外限定】ニューエラ NFL ラスベガスレイダース 9FORTY ゴールドロゴ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,034 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューエラ、海外正規取扱店にて購入した日本未発売シリーズのラスベガスレイダースのキャップです。カラーはブラックです。フロントのチームロゴ、サイドのニューエラフラッグの刺繍がゴールドの海外限定の希少カラーです。■9FORTY■フロントからバックにかけて丸みを帯びた流れるようなラインが特徴の9FORTY。フロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエットが保たれます。サイズは調整が可能です。※返品は不可とさせていただきます。■商品はポリエステルの袋に包んだ状態でA3サイズの発送用ビニール袋に梱包してゆうパケットポストにて発送いたします。　梱包の際に帽子を圧縮したりはしないですが型崩れなど気になる方は事前にご相談ください。★その他NFL取扱商品はこちら★#UDFAL_nfl★その他ニューエラ取扱商品はこちら★#UDFAL_neweraニューエララスベガスレイダースneweraNFLLasVegasRaidersストリート9FORTY90sシュプリームsupremeヒップホップギャングスタ海外限定素材···コットンカラー···ブラック　ゴールド形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/waveform684017.html
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