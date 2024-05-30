エンジェルス　キャップ　シティコネクト大谷選手サイン入り(刺繍)

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2～3回着用しました(短時間)簡易的な消毒は済みです。あひる形の翼の部分に大谷選手のサイン(刺繍)が入っています！サイズ=スナップバック(調整可能)※大谷選手マニア、ファンの方、女性の方も着用可能だと思います。ユニセックス商品