【稀少】80s- Australia製/NCV/デニムトラッカーキャップ

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【値引き交渉はご遠慮下さい】80sオーストラリア製VINTAGE/NCV/デニムトラッカーキャップ/CAPの出品です。状態は40年近く前の商品になる為多少の着用感はございますが写真のように着用に支障のあるダメージは見受けられず良好なコンディションと言えます。80s-90sらしいストーンウオッシュの効いたデニム素材。フロントにはネオンカラーで『SurfersParadise』とオールドサーフなプリントが目をひく逸品。近年youtube等で紹介されているビンテージキャップをお探しの方もオススメです。70s頃のLevisのデニムキャップに酷似したオールド感のあるシルエットでは形も良く、現行のスタイルの外しにも◎お探しの方いかがでしょうか？【color】デニム【SIZE】FREE(バックのアジャスターで幅広く調整可能)他にもVINTAGE、アメカジアイテムを出品しております。ぜひご覧ください。#THCvintage50s60s70s80s90sLevisLevi’sリーバイスBIGMACビッグマックTOWNCRAFTSEARSLLBEANL.LBEANPATAGONIAパタゴニアエディーバウアーPAYDAYFIVEBROTHERWOOLRICHウールリッチPENDLETONペンドルトンPOINTERRRLPOLOラルフローレンChampionチャンピオンREVERSEWEAVEリバースウィーブBARNSBUZZRICKSON'SバズリクソンズSUGARCANEシュガーケーンWAREHOUSEウエアハウス赤耳東洋エンタープライズCAMBERキャンバーONEITAHANESSCREENSTARSArtexEBBETSFIELDFLANNELSエベッツフィールドCOOPERSTOWNクーパーズタウンNEWYORKHATTALONGRIPPER501505517646チェコ軍スウェーデン軍ドイツ軍フランス軍イギリス軍オランダ軍ミリタリーワークアメカジ古着VINTAGEビンテージヴィンテージカラー···ブルー