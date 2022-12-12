【新品】スマートウォッチ 1.85インチHD大画面 スポーツウォッチ 活動量計

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★新品、送料無料、コメントなし・即購入OK！★ご覧いただき、ありがとうございます(^-^)スマートウォッチです。Bluetooth4.0、IOS9.0/ Android4.4以上対応のスマートフォンに適応しています。新品・未使用です。【メッセージ通知】バイブで大事なメッセージを見逃さない。携帯を出さずに電話、SMS、Line、Facebook、Twitterなどの通知がバイブレーションで提示します。【1.85インチHD大画面】業界初の1.85インチ大画面のタッチパネルを採用し、老眼の方にも見やすい！画質がより鮮明に大画面で高精度、通知や文字を一目瞭然に表示され、上下左右のスライド操作で機能の切替が簡単です。【最新版Bluetooth 5.2\u0026長持ち260mAhバッテリー】低消費エネルギーチップと最新Bluetooth 5.2技術を搭載し、飛躍的に安定性と省エネ性が向上しています。接続範囲が広いです。大容量260mAhバッテリーを搭載され、一回のフル充電で7日間持続するバッテリーも魅力です。待機時間は30日間となります。頻繁に充電する手間が省けます。【24種類運動モード\u0026IP67防水機能】ランニング、ウォーキング、ヨガなど24種類運動モード搭載され、アプリと接続すれば、運動距離、時間、カロリー消費などデータの計測が可能。GPS運動対応、専用アプリ「Gloryfit」で運動の軌跡も直接見ることができます。体のあらゆる動きを計測して、より科学的にトレーニングすることもできます。さらに、IP67級の防水及び防塵性能を持っており、手洗い・汗・雨などの場合でもスマートウォッチを壊す心配がありません。【豊かな日常生活・日常健康管理サポート】音楽制御、着信拒否＆メッセージ通知、天気予報、カメラ制御、アラーム、腕上げ点灯、スマホ探し、ストップウォッチなど機能を搭載しておりします。座りがち注意、水飲み通知機能もあります。睡眠モニターで睡眠時間や眠りの深さ、良い眠り方をしているかを計測できます。2022年新開発 スポーツウォッチ 長持ちバッテリー 多機能 活動量計 歩数計 腕時計 目覚まし時計 着信通知 音楽コントロール スマホ探す smart watch メンズ レディース 敬…