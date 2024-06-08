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エルメス　カシミアマフラー　Hエコセ・レクトヴェルソ
商品番号 M80546450165
商品名

エルメス　カシミアマフラー　Hエコセ・レクトヴェルソ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 23,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年10月に国内店舗にて購入新品未使用定価59400円男性はもちろん、女性でも使えるマフラーカシミア100%マフラーの表は無数の「H」の文字で構成されたタータンチェック。メンズワードローブの定番であるこのモチーフと、無地の裏面がコントラストを織り成しています。イギリス製サイズ：25×150cm付属品:オレンジボックス、リボン新品未使用でございますが一度人の手に渡った商品であることをご理解の上、ご検討をお願いしますモニターの発色具合によって実際のものと色が異なる場合があります気になることがあれば、ご納得いただくまでお気軽にお尋ねください。※ショップカードは個人情報、担当様とのお付き合いがあるためこちらは同梱できませんのでご了承ください
http://narcologia.ru/goods/kindness78105.html
http://narcologia.ru/goods/procurement195833.html
http://narcologia.ru/goods/plaque539107.html
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