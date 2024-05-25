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新品未使用✨COACHシグナチャー ブラック黒 二つ折り メンズ CJ883
商品番号 B17729736822
商品名

新品未使用✨COACHシグナチャー ブラック黒 二つ折り メンズ CJ883
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価２３８ドル（約３４０００円）のとってもかっこいい素敵なお財布です✨頑張ったご褒美にいかがですか✨お早めにどうぞ(^^)こちらはCOACH直営アウトレット店（ファクトリーストアー）で購入したアウトレット・ファクトリー正規品です。【アウトレット品とは？】については説明文下部をご覧ください(^^)【コチラ他店にも出品している商品です。状況により急な出品取り下げ等ございますのでご了承ください】何かご質問等ございましたらいつでもお気軽にお尋ねください(^^)即購入も大歓迎です♪◆アイテム新品未使用✨COACHシグナチャーブラック黒二つ折りメンズCJ883【仕様】札入れ×1カードポケット×4コインケース×1◆サイズ　タテ　9.5cmヨコ　11cmマチ　2cm◆カラーブラック黒◆素材レザーPVC◆状態：新品未使用品✨◆当方で扱っております商品はアウトレット専用品・シーズンオフ品・過剰生産品・ブティックで人気のあった商品の廉価版といったアウトレット・ファクトリー正規品です✨アウトレット・ファクトリー店専用商品の為、まれにレザーの匂い、縫製の甘さ、目立たないスレなどがある場合があります。また、COACHのアウトレット製品として生産されているため、素材や仕様が多少異なる可能性があります。ご理解いただいた上でお買い求めください(^^)◆付属品包装袋保存袋ケアカードタグ◆品番CJ883財布形···二つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···無地
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