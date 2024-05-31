チャレンジャー　challenger キャップ

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ご覧いただきありがとうございます。チャレンジャーキャップになります。正規取扱い店から購入後、着用回数１回でクローゼット保管しておりました。中古品になるため神経質な方のご購入はご遠慮下さいませ。よろしくお願いいたします。