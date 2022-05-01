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Warren Lotas x Eric EmanuelコラボT Phoenix
商品番号 N11605264800
商品名

Warren Lotas x Eric EmanuelコラボT Phoenix
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 5,600 円
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商品詳細

タイムセール気まぐれです！明日からまた元に戻します。特別セール気まぐれです！WarrenLotasxEricEmanuelコラボTシャツPhoenixSizeSアメリカで大人気の2大ブランドであるウォーレンロータスとエリックエマニュエルのコラボTシャツ第二弾。その名も『WarrenEmanuel』公式オンライン購入でパッケージ未開封です。この２つのブランドがタッグを組んで、バスケットボールリーグの企画から作成されたコラボTシャツです。期間限定でオンラインサイトで数時間だけ販売されました。WarrenLotasは殆ど再販はありません。とてもレアなTシャツです。手元にありますので直ぐに発送できます。必要であれば本物であることを証明するために、購入時の納品書のコピーをお付けします。（個人情報は切り取らせていただきます）warrenlotas、ericemanuel以外にも、kithやhiddenny、aimeleondore、supreme等のストリートブランド好きの方にもオススメです。WarrenLotasEricEmanuelSupremeNikeNBANFLMLBAdidas
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