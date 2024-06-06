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vasco ヴァスコ　財布　naval
商品番号 Q15639506207
商品名

vasco ヴァスコ　財布　naval
ブランド名 ヴァスコ
特別価格 税込 6,164 円
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商品詳細

カラー···ブラック素材···本革二つ折りのファスナーですが、中のカード入れが折りたたみになっています。コインやお札いれの内部に汚れはありますが、カードの跡は気にならないかと思います。
http://narcologia.ru/goods/recuperation196521.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce276655.html
http://narcologia.ru/goods/waveform471017.html
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