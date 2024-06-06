vasco ヴァスコ　財布　naval

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商品詳細
カラー···ブラック素材···本革二つ折りのファスナーですが、中のカード入れが折りたたみになっています。コインやお札いれの内部に汚れはありますが、カードの跡は気にならないかと思います。
http://narcologia.ru/goods/recuperation196521.html
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