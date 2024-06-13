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テンダーロイン　ウォレットチェーン
商品番号 K94452729310
商品名

テンダーロイン　ウォレットチェーン
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 29,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テンダーロインのウォレットチェーンです。茶色です。数回使用しております、状態は写真の通りです。シルバーの状態も良いかと思います。よろしくお願いします。テンダーロインTENDERLOINカラー···ブラウン
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