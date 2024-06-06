未使用品！ ☆ヴィトン☆ カシミア マフラー

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商品詳細
都内のヴィトン正規店にて購入したマフラーです。未使用品になります。自宅保管しておりましたので、未使用に近いで出品はしております。毛羽たちもなくフリンジの状態も良いです。折り畳んだ状態でクローゼットにしまっていました。未使用で状態はとてもいいですが神経質な方はご遠慮下さい。サイズ約37cm×166cm(フリンジは計測しないで)フリンジ 約10cm色 グレー×ダークグレー素材 カシミア100%付属品は処分した為ございません。発送はメルカリ便やゆうパックなどを予定しております。
http://narcologia.ru/goods/secretarial392916.html
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