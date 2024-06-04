■新品限定特価■パイソン！無双！バックカットモデル！日本製！ショートウォレット

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財布形...二つ折りカラー...グレー素材...本革国産(日本製)！本パイソン錦蛇！無双タイプ！バックカットモデル！ショートウォレットNA錦蛇を外面と内面の両面に使用した贅沢な無双短財布です。仕切り有り札入れとスナップボタン小銭入れ、カード入れのあるモデルです。錦蛇皮は金運向上の象徴とされ、古来より縁起が良いと言われています。艶加工を施していないので鱗がより強調され非常にカッコいいデザインも魅力です。商品名：国産(日本製)錦蛇無双折財布(束入れ)バックカットモデル品番：PMSMNA素材：外：錦蛇内：錦蛇ポケット裏地：ナイロンカラー：ナチュラル(マット)サイズ(約)：9.3×10.5×1.8㎝収納：札入れ×2小銭入れ×1カードポケット×3フリーポケット×3パッケージ：クラフトボックス生産国：日本■天然素材に付き、写真の柄とは多少異なることはご理解ください。■※商品の性質や構造上により、小さい傷、シワなどが生じる場合がございます。#新品未使用 #財布 #限定特価#匿名配送#送料込み #即購入歓迎#コメント不要