FENDI モンスターマフラー

FENDIモンスターマフラー数年前に正規店にて購入したFENDIモンスターマフラーであります。【カラー】ブラック✖️イエロー【付属品】購入時の箱、専用袋をお付けいたします。＊チャックが付いていてとても便利かと思います。＊このシリーズでフリンジが付いているのは珍しいです＊現在ではなかなか出回っていないレア商品でございます。使用回数も1.2回です。クリーニングに出してます。状態はとても綺麗です。中古品にご理解のある方で宜しくお願い致します！



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