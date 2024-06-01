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FENDI モンスターマフラー
商品番号 P42521776699
商品名

FENDI モンスターマフラー
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 13,112 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FENDIモンスターマフラー数年前に正規店にて購入したFENDIモンスターマフラーであります。【カラー】ブラック✖️イエロー【付属品】購入時の箱、専用袋をお付けいたします。＊チャックが付いていてとても便利かと思います。＊このシリーズでフリンジが付いているのは珍しいです＊現在ではなかなか出回っていないレア商品でございます。使用回数も1.2回です。クリーニングに出してます。状態はとても綺麗です。中古品にご理解のある方で宜しくお願い致します！
http://narcologia.ru/goods/browse272291.html
http://narcologia.ru/goods/ordering471479.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit630586.html

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