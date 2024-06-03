【非売品】アンダーアーマー手帳

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商品詳細
アンダーアーマー2019年製の手帳ノート、手帳カバーのセットとなります。本製品は一般販売されておらず、アンダーアーマー契約のスポーツ選手やアンダーアーマースタッフに配布されたものとなります。手帳は前半は2019年1月〜2020年3月までのカレンダーがあり残りはノートとなっています。手帳カバーは人気ランニングシューズのHOVERを模した凝ったデザインとなっています。現在はアンダーアーマーではこのような手帳は非売品でも製作はされておらず、とても貴重な一品となります。価格に関してはご相談いただければ常識の範囲内でしたら対応させていただきます。
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