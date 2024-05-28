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セリーヌ★ベルト★馬車★レザー★黒系★美品
商品番号 N35983386174
商品名

セリーヌ★ベルト★馬車★レザー★黒系★美品
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 4,928 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古ブランド販売店で購入し使用せず自宅で保管してました。多少の使用感はありますがまだまだお使いいただけると思います。【サイズ】ベルト部:約全長87cm(72〜82㎝)幅3㎝バックル部:横幅6.8㎝　縦幅5㎝【素材】レザー【カラー】黒【付属品】無し※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。※ご購入前に必ずプロフィールの注意事項のご確認お願いします。素材···本革カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/displease977131.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful36951.html
http://narcologia.ru/goods/slide124587.html
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