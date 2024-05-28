セリーヌ★ベルト★馬車★レザー★黒系★美品

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中古ブランド販売店で購入し使用せず自宅で保管してました。多少の使用感はありますがまだまだお使いいただけると思います。【サイズ】ベルト部:約全長87cm(72〜82㎝)幅3㎝バックル部:横幅6.8㎝ 縦幅5㎝【素材】レザー【カラー】黒【付属品】無し※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。※ご購入前に必ずプロフィールの注意事項のご確認お願いします。素材···本革カラー···ブラック