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supreme 23SS ボックスロゴ　メッシュキャップ
商品番号 P26405626777
商品名

supreme 23SS ボックスロゴ　メッシュキャップ
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 5,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。supremeオンラインにて自身購入しました。カラーはネイビー、サイズは60.6cmになります。シールの日焼け跡が嫌なので、ツバ裏に貼ってます。付属品はタグ、ステッカーになります。ほとんど被っておらず、ニューエラの汗止めも貼っていたので、ほぼ未使用に近いかと思います。状態は良いかと思いますが、あくまで古着なので神経質な方はご遠慮ください。返品は受け付けておりません。よろしくお願いします。supremeシュプリームニューエラボックスロゴ形···ベースボール
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