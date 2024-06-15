掛軸　前大徳　小堀定泰筆　一行書　「和敬清寂」　共箱　C　6126A

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形式...掛け軸・掛軸大きさ （全長）幅約172.5cm×30.5cm（画寸）幅約100.3cm×28cm表面にシミのような箇所が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。