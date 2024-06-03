【売り切り】L’AIGLON／レグロン フランス製 エラスティックベルト

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商品詳細
L’AIGLON／レグロン1889年の創業以来、頑なにフランス生産にこだわり続けるベルト専門メーカー＜L'AIGLON（レグロン）＞。エラスティックベルトフランス製サイズ95/38カラー グレー×ブラック（ミックス）あまり使用してないので状態は美品だと思います。#レグロン#L'AIGLON#エラスティックベルト#ベルト#メンズ#メッシュベルト#BEAMSF#ビームスエフ#ビームス#UNITEDARROWS#ユナイテッドアローズ#TOMORROWLAND#トゥモローランド
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