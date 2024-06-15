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SHURE SM58 USA ポルシェロゴ
商品番号 Q72460070282
商品名

SHURE SM58 USA ポルシェロゴ
ブランド名 シュア
特別価格 税込 21,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ShureSM58ポルシェロゴ歴史有る公共施設の大ホールで使用されておりました新しく建て替えの為に器材競売にて、その際に購入しました。作動確認してます撮影のためヘッドのみ取り外しました、ヴィンテージにつき今後も大事に、使用して頂ける方、又ご理解頂ける方のみ購入して下さい、よろしくお願いします。
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