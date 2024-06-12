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【非売品】乃木坂 NEW ERA ヨウジヤマモト コラボキャップ 限定100個
商品番号 T90160592781
商品名

【非売品】乃木坂 NEW ERA ヨウジヤマモト コラボキャップ 限定100個
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 8,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

伝説の乃木坂46メンバー、橋本奈々美がデザインしたキャップになります。『OVERTURE』第4号発売日：2015年9月19日(土)発行元：徳間書店発売場所：全国の書店にて販売価格：1,000円＋税■読者プレゼント乃木坂46×Y's×NewEra9FIFTY応募方法：付属のアンケートに必要事項を記入してハガキで応募。当選者100名にプレゼント。#限定#ヨウジヤマモト#乃木坂46#ニューエラ#NEWERA#コラボ#キャップ#Y3カラー···ブラック
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ニューエラ×ヨウジヤマモト キャップ | labiela.com

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