【非売品】乃木坂 NEW ERA ヨウジヤマモト コラボキャップ 限定100個

伝説の乃木坂46メンバー、橋本奈々美がデザインしたキャップになります。『OVERTURE』第4号発売日：2015年9月19日(土)発行元：徳間書店発売場所：全国の書店にて販売価格：1,000円＋税■読者プレゼント乃木坂46×Y's×NewEra9FIFTY応募方法：付属のアンケートに必要事項を記入してハガキで応募。当選者100名にプレゼント。#限定#ヨウジヤマモト#乃木坂46#ニューエラ#NEWERA#コラボ#キャップ#Y3カラー···ブラック



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