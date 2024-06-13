【お値下げ】ヒマラヤクロコダイル　ニつ折り財布

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商品詳細
ヒマラヤクロコダイルの二つ折り財布です。三京商会から購入しました。https://www.the-sankyo.com使用感はありますが目立った傷などがない美品かと思います。表面に薄っすら、ボールペンの汚れがあります。（写真1枚目）自宅保管なので、神経質な方はご遠慮下さい。ノークレーム、ノーリターンでお願いいたします。
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