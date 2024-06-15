【美品】LOUIS VUITTON ルイヴィトン　ネクタイ

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商品詳細
LOUISVUITTONルイヴィトン ネクタイ中古で購入し、一度だけ使用しました。その際、写真3枚目のクリーニングのタグは外しました。特に汚れ等はありません。小さなほつれがありますが、よく見ないと分からない程度です。写真5枚目を参考にしてください。比較的状態は良好だと思います。よろしくお願い致します。#ネクタイ#ルイヴィトン#LV
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