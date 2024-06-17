90sヴィンテージUSA製NBAデトロイトピストンズチャンピオンプリント白L

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お得なフォロー割はプロフィールを確認してください。★★★商品情報★★★90sヴィンテージシングルステッチ古着SALEMSPORTSWEARボディのNBAPISTONSデトロイトピストンズチャンピオンプリントTシャツでございます。プリントがカッコイイですね(^^)画像5枚目はバットボーイズの中心選手ビルレインビア氏のサインだと思われます。ゆるだぼユニセックスで着れますね。他のTシャツはこちらからどうぞ！↓#rurumokotsts表記サイズ Lカラー 白混率 綿50%ポリエステル50%平置き寸法肩幅 48cm身幅 50cm着丈 71cm袖丈 21.5cm★★★状態★★★画像5枚目 サインペン跡その他は多少の使用感はございますが、目立った汚れやシミはなくコンディション良好だとは思いますが、VINTAGE古着ゆえご理解願います。検品はしておりますが、見落としの際はご容赦ください。あくまで古着ゆえ神経質な方、古着というものに理解のない方は購入をご遠慮ください。保管場所2Fトラブル防止のためプロフィールの確認もお願い致します。他のTシャツはこちらからどうぞ！↓#rurumokotstsカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋