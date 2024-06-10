Tシャツ 黄色 イエロー 速乾性 夏 半袖シャツ

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商品詳細
商品確認のため開封しましたS(160/85)です胴回り、脇下の長さは写真参照ください--------------------------即購入可です！保管状況や、素人検品・採寸であることをご了承の上ご購入頂いて構いません！気になることがございましたらコメントお願いします✨送料抑えるため、簡易包装であることもご了承ください！#ゆぅなmamshop↑多数商品あります。まとめ買いの方にはお安く致しますので、コメントお願いします！発送後は、発送通知にてお知らせ致します！--------------------------Tシャツ黄色イエロー速乾性夏半袖シャツ#ゆぅなmamshop15-39
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