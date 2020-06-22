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ルイヴィトン　ポルトフォイユ・ブラザ NM
商品番号 D66449369512
商品名

ルイヴィトン　ポルトフォイユ・ブラザ NM
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 30,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革10x19x2cm(幅x高さxマチ)素材：グレインレザー（皮革の種類：牛革）トリミング：レザー（皮革の種類：牛革）ライニング：レザー（皮革の種類：牛革）金具（色：ブラック）メタルのシグネチャーのイニシャルカード用ポケットx16名刺用ポケットまち付きコンパートメント紙幣用内フラットコンパートメントx4ファスナー式コインケース去年９月頃購入して、数回しか使っていないのでとても綺麗な状態です(^-^)ご希望でしたら箱もおつけします！
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