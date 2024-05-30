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未使用保管品✨ダブルアールエル イタリア製 レザー ベルト ブラック
商品番号 G74866661093
商品名

未使用保管品✨ダブルアールエル イタリア製 レザー ベルト ブラック
ブランド名 ダブルアールエル
特別価格 税込 9,196 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(*vv)))【ブランドアイテム】DOUBLERLダブルアールエルイタリア製　レザー、ゴールドバックルロゴ刻印　32【カラー】ブラック【状態】目立った汚れ等は見受けられずとても良好な状態です(^-^)これからも末永くお使いいただけます♪⚠︎あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください。【付属品】無し【素材】レザー【購入元】ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品【サイズ】(平置き)全長ヤマト100cm幅　約3cm最初の穴まで約77cm以降2.5cm刻みで5穴【お願い】素人検品の為、まれに見落としがございます。不備などございましたらご一報をお願いいたします。また、商品名記載の物以外は写真内に写っていても付属致しません。ギャランティカード、保存袋などは全て撮影用であり、付属致しません。ご購入前に必ずプロフィールの確認をよろしくお願い致します。
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