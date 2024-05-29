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バウンティーハンター　クロコダイル柄エナメルベルト
商品番号 L49322425929
商品名

バウンティーハンター　クロコダイル柄エナメルベルト
ブランド名 バウンティーハンター
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気のバウンティハンター、クロコダイル柄のエナメルベルトで存在感あります！全長103センチ　幅4.5センチ一番端から最初の穴85.5センチ　最後の穴95センチ※ウエストの大きさではなく一番端から穴までの長さですのでお手持ちのベルトと比較していただければと思います。バックルの所に若干金属のくすみがかり、そんな気になる程ではありませんが神経質な方はご遠慮ください。あくまでも中古品の旨ご理解下さい。カラー···ブラック
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