華芳/松鯉図/游鯉図/掛軸/名家伝来/AA-191

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商品詳細
【参考】華芳【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙、表装共に概ね良好です。 桐共箱付 軸丈 縦 188cm × 幅 60cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/septet574819.html
http://narcologia.ru/goods/waveform346517.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis417444.html
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