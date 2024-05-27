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華芳/松鯉図/游鯉図/掛軸/名家伝来/AA-191
商品番号 W70282936951
商品名

華芳/松鯉図/游鯉図/掛軸/名家伝来/AA-191
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 7,791 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【参考】華芳【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙、表装共に概ね良好です。　　　　　　　　　桐共箱付　軸丈　　縦　188cm　×　幅　60cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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華芳/松鯉図/游鯉図/掛軸/名家伝来/AA-191
華芳/松鯉図/游鯉図/掛軸/名家伝来/AA-191 【返品送料無料】 8160円 ...
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