FF14 水晶公 アクリルスタンド

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商品詳細
エオルゼアカフェ5周年キャンペーンの水晶公のアクリルスタンドです。未開封の未使用品で自宅保管しておりました。※暗所・ペットなし・喫煙者なし初期キズ等あるかもしれませんが、あくまで一度人の手に渡っている事をご理解の上ご検討ください。
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