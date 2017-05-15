ポロ　ネクタイ　チェック柄　シルク100% 未使用保管品

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【コメント】→【即対応】→【ご購入】→【即日発送】 ※交渉中でも即購入者優先 一点限り■ブランド POLOポロ■アイテム ネクタイ チェック柄 メンズ レディース スーツ シャツ ビジネス アッスン ラルフローレン■型番・シリアル ■カラー ベージュ ゴールド系■サイズ 縦１４１cm横４〜９cm■素材 シルク100%■付属品 本体のみ■コンディション使用感なく外観、内部ともに状態良好です。あくまで保管品としてお考えください。バーバリーのノバチェックが好みな方やラルフローレン好きにオススメです。その他、目立つダメージなし【簡易クリーニング、メンテナンス済み】美品であっても一度人の手に渡っています『気にならない』という方にはかなりお買い得です。■画像は全て実物ですが不明点がありましたら納得がいくまでコメントにてご確認下さい。■梱包・発送防水○緩衝材○基本即日発送○※到着日を気にされる方はご相談ください。■留意事項※ご購入前に必ずプロフィールをお読みください。分からない事はコメントでお知らせください。管理番号 055柄・デザイン···チェック