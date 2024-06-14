m1438 Paul Smith ポールスミス マフラー ストール

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m1438PaulSmithポールスミスマフラーストール■ブランドPaulSmithポールスミス■商品名マフラーストール■サイズ長さ：約168.5幅：約26.5※背面、平置きにて計測しておりますのでご了承下さい※全てcm(センチ)になりますのでご了承下さい※あくまで素人による計測の為多少の誤差などございますがご了承下さい。■状態目立つ傷等ございませんがあくまで古着になっておりますので使用感、擦れ、毛玉、皺などございますのでご了承下さい※素人の検品の為、見逃しなどある場合がございますがご了承下さい。■付属品※ハンガー、シューキーパー等は撮影用になりますので付属されませんのでご了承下さい。■発送までの日数1〜2日※発送までの日数はズレる場合がございますのでご了承ください。■日時指定到着日、時間の指定がございましたら購入後ご連絡をしていただけると幸いです※ご連絡がない場合や指定がない場合は最短日の最終時間(19時〜21時)での発送となりますのでご了承下さい■発送方法梱包材に包み防水を施した後発送となります梱包材は再利用品になりますのでご了承ください。※らくらくメルカリ便指定ですが商品のサイズの兼ね合いでゆうゆうメルカリ便に変更する場合もございますのでご了承下さい■購入先■コメント他にも出品しておりますのでこちらからご確認ください。＃素材···ウール