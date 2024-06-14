クリープハイプ　98T

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商品詳細
一度使用しましたがほぼ新品未使用です好きなバンドが変わったため出品致します。クリープハイプが好きな方にかわいいので是非着てほしいです最安値でこれ以上のお値下げは考えておりません。すぐに発送致しますえむサイズですが大きめに着れてかわいいです
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