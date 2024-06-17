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美品　DIVA IMPERIALE ディーヴァ インペリアーレ　ネクタイ
商品番号 S85568606977
商品名

美品　DIVA IMPERIALE ディーヴァ インペリアーレ　ネクタイ
ブランド名 ディーヴァ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DIVAIMPERIALEのネクタイです。1925年ミラノ創業の老舗で現在はRATTI社とZEGNA社の合弁会社ESSE社傘下でハイエンドのネクタイを製造してます。燕脂の上質な生地にドットの柄で中にペイズリーが描かれたデザインです。素材はシルク100%でイタリア製でハンドメイドです。肉厚で結び目のボリュームも十分あります。使用感はほとんど無く未使用に近い美品です。サイズ全長　150cm大剣幅　8cmDrakesドレイクスTieyourtieタイユアタイfiorioフィオリオFrancoBassiフランコバッシLUIGIBORRELLIルイジボレッリNickyニッキーDominiqueFranceドミニクフランスItaloFerrettiイタロフェレッティDanielダニエルGucciグッチPRADAプラダFENDIフェンディGIORGIOARMANIジョルジオアルマーニErmenegildoZegnaエルメネジルドゼニアVivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッドPaulSmithポールスミスBeamsFビームスエフUnitedArrowsユナイテッドアローズMaker’sShirt鎌倉鎌倉シャツFAIRFAXフェアファクス等お好きな方にオススメです。他に出品中のネクタイと合わせてご購入をご希望の方はお値引き致しますのでコメントでご連絡下さい。
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