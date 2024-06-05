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サンローラン カシミヤ ラージストール
商品番号 V33442575085
商品名

サンローラン カシミヤ ラージストール
ブランド名 サンローラン
特別価格 税込 8,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サンローランのメンズカシミヤストールです。ゴールドのラインが入っています。カシミヤなので肌触りも暖かさも最高ですが、薄手なのでさらっと使う事ができます。夏場のエアコン対策にも。気に入って購入しましたが1回のみ使用、そのまま保管しており勿体ないのでお譲りします。伊勢丹で購入、13万円でした。カラー···ブラック素材···カシミヤサイズ…140x140cm
http://narcologia.ru/goods/evaporation683424.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce154455.html
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サンローラン カシミヤ ラージストール
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