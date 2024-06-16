ソプラノサックス用マウスピース　セルマーS90-180

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商品詳細
アクセサリー・パーツ···マウスピース種類···サックスソプラノサックス用マウスピースセルマーS90180（定価19700円）2022年3月に購入。数回使用した程度です。（その後ほかのマウスピースに替えたので）大事に保管しておりましたが、どなたかに使用していただきたいと思い、出品いたします。お箱はございませんが、丁寧に梱包して発送いたします。中古品にご理解ある方のみ、ご検討よろしくお願いいたします。
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