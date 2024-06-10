骨董品　欅の引き出し付き硯箱　時代物　硯　水滴付き　懸子式

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ご覧いただきまして有り難うございます。明治時代産まれの祖母の持ち物でした。 時代感が有りますが比較的きっちりと狂いも無くて引き出しもスムーズに開けられます欅材かと思いますが定かでは有りません。引き出しは桐材を使用 造りも貼付けては無くて木釘による造りとなって 出し入れはスムーズです最後の写真 本体右角に少し狂いが2ミリ程 がありますが蓋の納まりには影響出てはおりません。現在でも使用は十分に可能です骨董品愛好家には好まれて居るお品で その向きの雑誌上で見たことがございました。骨董品 お好きなお方様どうぞご検討下さいませ。#骨董品 硯箱 引き出し付き