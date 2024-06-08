S.STEEL 315ｇ 極太 金 ネックレス

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商品詳細
材質...ステンレス長さ約60cm太さ18mm重さ約315ｇ凄く重たくて重厚感あります。シッピークレイジーホースインディアンジュエリーナバホ族ズニ族バングルシルバーバングルシルバー925スターリングシルバータディ\u0026キングゴローズ18金24金プラチナタディアンドキング鷲見太郎supremeシュプリームワコマリアTADY\u0026KINGgoro's ゴローズアリゾナフリーダムファーストアローズキムタク神セットラリースミスSAADフラットヘッド好きな方に！！！メンズレディースどちらの方でも！
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