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S.STEEL 315ｇ 極太 金 ネックレス
商品番号 R62834300241
商品名

S.STEEL 315ｇ 極太 金 ネックレス
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 1,786 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質...ステンレス長さ約60cm太さ18mm重さ約315ｇ凄く重たくて重厚感あります。シッピークレイジーホースインディアンジュエリーナバホ族ズニ族バングルシルバーバングルシルバー925スターリングシルバータディ\u0026キングゴローズ18金24金プラチナタディアンドキング鷲見太郎supremeシュプリームワコマリアTADY\u0026KINGgoro's　ゴローズアリゾナフリーダムファーストアローズキムタク神セットラリースミスSAADフラットヘッド好きな方に！！！メンズレディースどちらの方でも！
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