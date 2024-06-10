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AVALANCHE 10k ネックレス　ヘッド
商品番号 A86368280973
商品名

AVALANCHE 10k ネックレス　ヘッド
ブランド名 アヴァランチ
特別価格 税込 34,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

期間限定お値下げ！AVALANCHE10kredgoldネックレス　ヘッド　ジーザス　クロス　タイプ最近ではなかなか見れないデザインで、ビックサイズのジーザスヘッドです。今のアヴァランチでは売ってないと思います。購入当時12万ほどしました。素材　:10Kレッドゴールド刻印　:10KT縦(バチカン　約15mm含む)　:約90mm横　　:約50mm厚み(クロス部　+ジーザス部)　:約15mm表面は目立つ傷など特になく、綺麗な状態かと思います。裏面は小傷、歪みがございます。神経質な方はご遠慮ください。ご了承ください。※アメリカンジュエリーのため、神経質な方はご遠慮下さい。———————————————————goldゴールド10k#AVALANCHE#アヴァランチ#アバランチ
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