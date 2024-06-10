AVALANCHE 10k ネックレス　ヘッド

期間限定お値下げ！AVALANCHE10kredgoldネックレス ヘッド ジーザス クロス タイプ最近ではなかなか見れないデザインで、ビックサイズのジーザスヘッドです。今のアヴァランチでは売ってないと思います。購入当時12万ほどしました。素材 :10Kレッドゴールド刻印 :10KT縦(バチカン 約15mm含む) :約90mm横 :約50mm厚み(クロス部 +ジーザス部) :約15mm表面は目立つ傷など特になく、綺麗な状態かと思います。裏面は小傷、歪みがございます。神経質な方はご遠慮ください。ご了承ください。※アメリカンジュエリーのため、神経質な方はご遠慮下さい。———————————————————goldゴールド10k#AVALANCHE#アヴァランチ#アバランチ



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