美品★COACH★メンズ 長財布 ラウンドファスナー

コーチ長財布メンズラウンドファスナーCOACHアウトレットシグネチャージップアラウンドファスナーブラック黒ご覧いただきありがとうございます！コメントなし、即ご購入大丈夫です！状態 ：新品/未使用サイズ ：約横20cm 縦10cm マチ2.5cm仕様 ：ファスナー開閉 内側/札入れ×2 小銭入れ×1オープンポケット×2カードポケット×12 外側/オープンポケット×1カラー ：ブラック 黒素材 ：レザー▷画像は照明や角度などにより色味が異なってみえる場合があります。▷自宅保管ですので神経質な方や完璧を求める方はご遠慮ください(o__)o▷ネコポスでの発送を予定しています。▷ご不明点ありましたらお気軽にコメントください#COACH#coach#コーチ#長財布#ウォレット#レディース財布#レザー#黒#財布



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