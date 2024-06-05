大大大特価‼️MICHEL KLEN HOMME 3ピースLサイズ相当✨タイプレ✨

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商品詳細
#MICHELKLENHOMME#ミッシェルクランオム#スリーピースセットアップ✨お好きなネクタイプレゼント✨ネクタイの説明文を取引画面にコピペしてください。プレゼント致します✨#ベストの腰部分に調節紐があります。目立った汚れもなく美品です。#48#L位相当#実寸参考お願いします。#ジャケット#肩幅約43cm#袖丈約64cm#身幅約51cm#着丈約72.5cm#ベスト#身幅約47cm#着丈約55cm#パンツ#ウエスト約80cm #最大プラス約5cm#股上約24cm#股下76cm#裾折り返しプラス約9cm#渡り幅約31cm#裾幅約19.5cm#ブラック系#ネイビー系#シャドーストライプ#3ピースセットアップ#ウール55パー#ポリエステル45パー#2ボタン#袖4ボタン#刻印ボタン#背抜き#サイドベンツ#パンツノータック#apomi26,000→19,80010月末迄‼️
http://narcologia.ru/goods/conception813957.html
http://narcologia.ru/goods/assessor69003.html
http://narcologia.ru/goods/waveform12817.html
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