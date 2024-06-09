jam home made and ready made チェーンネックレス

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商品詳細
jamhomemadeandreadymadeのチェーンネックレスです。シルバーにガンメタのコーティングが施してあります。あまり使用しなかったため綺麗な状態かと思います。ケースはありません。⚫︎全長45cm3種のチェーンが繋がったデザイン⚫︎自宅保管しておりました。⚫︎中古品であることをご了承ください。
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