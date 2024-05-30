新品】イントレチャート グリーン キーホルダー☆Bottega Veneta ...

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商品詳細
イントレチャートが特徴のキーリング。鮮やかなレーシンググリーンがボッテガらしいアイテムです。イタリアの直営店にて購入しました。――仕様――・イントレチャートのレザー製キーリング・色:レーシンググリーン・付属品：保存袋#キーホルダー#キーリング#ボッテガヴェネタカラー...グリーン
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